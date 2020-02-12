أفاد مصدر في وزارة الصحة السعودية، لصحيفة "سبق"، بأن "الوزارة تجري أبحاثا متقدمة من أجل إيجاد عقار ضد فيروس "كورونا" الجديد، الذي تسبب في حالة من الهلع في العالم"، مشيرا الى أن "وزارة الصحة تواصل التنسيق مع الجهات المختبرية في العالم للوصول إلى نتائج دقيقة وناجحة تكلل تلك الجهود الطبية".
ولفت المصدر الى أن "مكونات اللقاح قد تكون قريبة من اللقاح الذي كافحت به الدول فيروس "سارس"، واللقاحات تأخذ مدة حددها بالأشهر لأغراض الاختبار والتأكد من فعالية اللقاح، حتى يتم التوصل إلى نتيجة دقيقة تقضي على الفيروس".
وفي وقت سابق، أكد مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة السعودية، عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد في المملكة، مشيرا إلى مواصلة العمل على منع وصول المرض للبلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السعودية: تحركات رسمية لإيجاد عقار ضد "كورونا" الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.