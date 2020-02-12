الصحة السعودية: تحركات رسمية لإيجاد عقار ضد "كورونا" الجديد

أفاد مصدر في ​وزارة الصحة​ السعودية، لصحيفة "سبق"، بأن "الوزارة تجري أبحاثا متقدمة من أجل إيجاد عقار ضد فيروس "كورونا" الجديد، الذي تسبب في حالة من الهلع في ​العالم​"، مشيرا الى أن "وزارة الصحة تواصل التنسيق مع الجهات المختبرية في العالم للوصول إلى نتائج دقيقة وناجحة تكلل تلك الجهود الطبية".

ولفت المصدر الى أن "مكونات اللقاح قد تكون قريبة من اللقاح الذي كافحت به الدول فيروس "سارس"، واللقاحات تأخذ مدة حددها بالأشهر لأغراض الاختبار والتأكد من فعالية اللقاح، حتى يتم التوصل إلى نتيجة دقيقة تقضي على الفيروس".

وفي وقت سابق، أكد مركز القيادة والتحكم في ​وزارة الصحة السعودية​، عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد في المملكة، مشيرا إلى مواصلة العمل على منع وصول المرض للبلاد.