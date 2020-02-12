رئيس الحشد الشعبي: سليماني تمنى أن تراق دماؤه على أرض المقدسات

أشار رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض، الى أن "قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، تمنى أن تراق دماؤه على أرض المقدسات".
وذكر الفياض، في حفل تأبيني بمناسبة مرور أربعين يوما على اغتيال سليماني ونائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس، أن "دماء الشهداء تشكل إعادة تأسيس للحشد الشعبي وتذكير بقيمه الكبيرة"، متعهدا بالاستمرار في "تلقي الإرشاد والتوجيه والتقويم من المرجعية الدينية، التي يسعى الحشد ليكون عند حسن ظنها، عبر بذل قصارى جهده والدفاع عن الشعب وصون الحدود".
وعاهد الفياض "الجميع أن نكون على مستوى الأمانة، ويبقى الحشد مدافعا وصائنا لأرضه، فنحن مع كل ما تطرحه المرجعية من خارطة طريق لخروج البلد من أزمته، وهي وضعت خريطة طريق للخروج من الأزمة السياسية عبر تشكيل حكومة جديدة".
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