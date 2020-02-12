الصحة العالمية: العالم يجب أن يعتبر كورونا العدو الأول للبشرية

طلبت ​منظمة الصحة العالمية​ من الدول أن تعتبر ​فيروس كورونا​ "العدو رقم واحد للبشرية" وأن تبذل كل ما في وسعها لمكافحة الفيروس الذي سمي مؤخرا كوفيد-19.

ورأت انه "إذا لم يشأ العالم أن يستيقظ ويعتبر الفيروس العدو رقم واحد للبشرية فأعتقد أننا لن نتعلم من دروسنا، ما زلنا في استراتيجية الاحتواء ويجب ألا نسمح للفيروس بأن يكون له مجال في الانتقال على الصعيد المحلي".

من جهة أخرى ، أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس، أنه تم إطلاق اسم جديد على ما يعرف حاليا بفيروس "كورونا المستجد" وهو (كوفيد-19)، مشيرا إلى أن ذلك جاء بعد المشاورات بين المنظمة والمنظمة الدولية لصحة الحيوان ومنظمة الأغذية والزراعة ( فاو).