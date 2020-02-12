ترامب: ستكون هناك المزيد من الإقالات بالبيت الأبيض

أعلن الرئيس الإيراني ​دونالد ترامب​ أنه ستكون هناك المزيد من الإقالات ب​البيت الأبيض​ على خلفية اتصاله بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

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