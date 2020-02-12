نتانياهو ردا على عباس: "صفقة القرن" أفضل خطة لإسرائيل والفلسطينيين

رد رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي بنيامين نتانياهو على كلمة الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ حول الخطة الأميركية للسلام، معتبرا إياها "أفضل خطة بالنسبة لإسرائيل والفلسطينيين".

وأشار نتانياهو الى أن"هذه الخطة تعترف بالواقع وحقوق ​الشعب الإسرائيلي​، وهذا ما ترفض الاعتراف به دائما"، معتبرا أن "هذه هي أفضل خطة للشرق الأوسط ودولة إسرائيل والفلسطينيين".

ويأتي ذلك بعد أن جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي تأكيده على رفض خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ،لافتا الى "أنها تخالف الشرعية الدولية وتهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية".

وفي شأن آخر، علق نتانياهو على تصريحات منافسه السياسي الرئيسي، زعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس، الذي أعلن رفضه تشكيل حكومة ائتلافية مع "القائمة المشتركة" للأحزاب العربية، مشددا على أن "غانتس يواصل تضليل المجتمع، وهو لن يتمكن من تشكيل حكومة بدون القائمة المشتركة"، ملمحا إلى "ضعف ائتلاف (أزرق-أبيض) بدون العرب، مقارنة بحزب الليكود الذي يتزعمه، ويرجح أن يحصل على أغلبية الأصوات في الانتخابات القادمة بدعم من الأحزاب اليمينية".

ورأى نتانياهو أن "ناخبي أزرق أبيض ينتقلون إلى الليكود لأنهم يعرفون أن الليكود فقط، وبقيادتي، سيتمكن من تشكيل حكومة يمينية قوية وآمنة لإسرائيل".