أوضحت مصادر دستورية رفيعة لصحيفة "الجريدة" الكويتية عن ​جلسة الثقة​ للحكومة انه " من الناحية القانونية على النواب أن يكونوا موجودين داخل قاعة ​مجلس النواب​ جالسون على مقاعدهم، وأن يكون النصاب فعلياً وليس "افتراضياً"، اما "القول إن النواب قادمون، وهم على الطريق وغيرها حديث فارغ".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "الجريدة": نصاب جلسة الثقة يجب أن يكون فعلياً وليس "افتراضياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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