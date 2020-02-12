الخليج 365 في منزل المولودة رقم 100 مليون.. وأسرتها: "عمرها 4 أيام" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

أثار خبر وصول تعداد سكان مصر بالداخل إلى 100 مليون نسمة، اليوم الثلاثاء، فضول البعض لمعرفة المولود صاحب الرقم المميز في التعداد السكاني، قبل أن يُفصح جهاز التعبئة العامة والإحصاء عن الاسم "ياسمين رمضان ربيع".

وبينما يُتابع الآلاف البث المباشر لمؤتمر التعداد السكاني على الهواء مباشرة في انتظار الوصول للرقم 100 مليون نسمة، كان الشاب رمضان ربيع عبدالعزيز، الذي يبلغ من العمر 22 عامًا، يحتفل بمنزله في عزبة علي فهمي التابعة لمركز سمالوط مع أسرته بمولوده الجديد، التي ستصبح بعد لحظات حديث وسائل التواصل الاجتماعي.

الخليج 365، التقى أسرة المولودة التي سجلت رقم الـ 100 مليون في منزلها، وقال والدها، الذي يعمل مزارعًا، أنّه لم يعرف أن طفلته أصبحت الرقم 100 مليون في تعداد سكان مصر إلا من وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى إنجاب "بنت"، خاصة بعد وفاة شقيقته الصغرى.

ومع الوقت؛ بدأ العشرات من أهالي العزبة بمحافظة المنيا في التوافد على منزل الأب، لتهنئته بالحدث السعيد، فيما أطلقت النساء الزغاريد ابتهاجًا بقدومها.

وعبر رمضان، وهو الأصغر بين أشقائه الأربع، عن فرحته بالشهرة الإعلامية التي نالتها ياسمين بعد ولادتها مباشرة، قائلًا: "إنه يعيش وزوجته في منزل والده، ويعمل مزارعًا بالأجرة "بكسب حوالي 50 جنيها يوميًا، تكفي بالكاد مصاريف البيت".

كما عبرت الأم جهاد محمد (19 عامًا) عن سعادتها، مؤكدة أنها وضعت منذ 4 أيام، وأنه جميعًا لم يكونوا يعلمون، حتى قبل ساعات قليلة، أنها أكملت تعداد سكان مصر للرقم 100 مليون نسمة.

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أما ربيع عبد العزيز، فعبر عن سعادته وأسرته بوصول حفيدتهم السعيد، وقال لمصراوي: "إحنا لا نعرف 100 مليون ولا 10 مليون"، مؤكدًا أنه منذ قدوم "ياسمين" قبل 4 أيام وتسجيلها اليوم بمكتب صحة سمالوط أول، لم يعلموا أنها سجلت رقم 100 مليون نسمة.

وأشار الجد، إلى أنهم عرفوا منذ ساعات عندما أخبرهم بعض الأشخاص بأنهم يريدون التصوير مع ياسمين.

ووصل عدد سكان مصر بالداخل إلى 100 مليون نسمة، اليوم الثلاثاء، بحسب الساعة السكانية لجهاز التعبئة العامة والإحصاء. وكان عدد السكان مصر بلغ 99 مليون نسمة في 21 يوليو 2019، وارتفع إلى 99.8 مليون شخص في 1 يناير 2020.

وقال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الساعة السكانية تسجل لحظيًا عدد المواليد والوفيات عن طريق مكاتب الصحة المنتشرة حول الجمهورية.​