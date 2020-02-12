صحيفة روسية تبرز تشديد مصر عقوبة الاتجار بالآثار

سلطت صحيفة "كراسنايا فيسنا" الروسية الضوء على تشديد مصر العقوبة على الاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية خارج مصر.

وأشارت إلى أن العقوبة المشددة ترجع إلى زيادة حجم الاتجار غير المشروع في القطع الأثرية- حيث يتم بيع الآثار الآن حتى في الشبكات الاجتماعية، دون أي مستندات.

وتابعت أنه تم الموافقة على التغييرات المقابلة بالفعل من قبل البرلمان المصري في 9 فبراير.

واستطرت الصحيفة بالقول إن كل شخص قام بشراء أو بيع عنصر تراث ثقافي أو جزء منه خارج مصر دون وثيقة رسمية لتصدير هذه القطع

الأثرية يعاقب بغرامة تتراوح بين مليون جنيه مصري و10 ملايين جنيه ويتعرض للسجن المشدد".

وأضافت أن المصنوعات اليدوية سيتم مصادرتها على الفور، بالإضافة إلى ذلك، زادت مصر من غرامات سوء السلوك في مواقع التراث الثقافي والمتاحف، وقد يواجه الأشخاص المدانون بهذه الجرائم السجن لمدة تصل إلى شهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه مصري.