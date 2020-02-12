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اتفاق على تسليم البشير للجنائية

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أعلن وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح أمس أن الحكومة اتفقت مع جماعات التمرد في إقليم دارفور خلال محادثات سلام في جوبا على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

يذكر أن الرئيس السوداني السابق عمر البشير، مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، لكن الوزير لم يذكره بالاسم.


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