توصيات لمجلس الأمن بحظر أسلحة الحوثي المهربة

أوصى خبراء أمميون مجلس الأمن الدولي في تقريرهم السنوي بشأن اليمن بضرورة اتخاذ إجراءات ضد الميليشيات الحوثية، ومنها التصدي للأسلحة المتطورة المهربة ووضع لائحة بحظر أنواع المواد المدنية المستخدمة في تصنيع القذائف، والصواريخ والطائرات المسيرة.

حماية المركزي

طالب الخبراء مجلس الأمن بإصدار قرار يقضي بالتوقف عن استخدام الميليشيات للمؤسسات الاجتماعية، كما شددوا بضرورة اتخاذ تدابير فورية لحماية سلامة البنك المركزي في صنعاء، والمصارف الخاصة وكفالة امتثالها لأنشطة مكافحة غسل الأموال، فضلا عن التوقف عن اعتقال مسؤولي وموظفي المصارف وترهيبهم ونهب الشركات المملوكة لمعارضيهم.

الطائرات المسيرة

دعا التقرير إلى إنشاء فريق أممي يُعنى بالتحديات التي تواجه السلام نتيجة امتلاك الميليشيات أسلحة جديدة مثل الطائرات المسيرة والأجهزة المتفجرة المنقولة بحرا، فيما نوه التقرير الأممي إلى أن الميليشيات الحوثية تستخدم نوعا جديدا من المسيرات من نوع دلتا وصواريخ كروز.

فساد الحوثي

على صعيد آخر، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن التقرير الأخير لفريق الخبراء الأممي المعني باليمن أكد على «فساد ميليشيا الحوثي وسرقتها للمال العام»، مطالبا الفريق بالتحقيق في مصير الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة. وأضاف الوزير على حسابه بموقع «تويتر»، أن تقرير الخبراء الأمميين «كشف بالأدلة والأسماء والأرقام نماذج من عمليات غسل الأموال والاستيلاء غير القانوني على الإيرادات العامة وحجز ومصادرة الأصول لتمويل حربهم الحوثيين ضد اليمنيين».

أبرز الأسلحة الإيرانية المهربة للحوثي

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