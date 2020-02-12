خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الكويتي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح. ورحب الملك سلمان بالشيخ صباح خالد الحمد الصباح والوفد المرافق له، فيما أبدى الصباح سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين.

بعد ذلك صافح الشيخ صباح الصباح أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب المعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريما لرئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة والوفد المرافق له.

وبعد ذلك، عقد خادم الحرمين الشريفين جلسة مباحثات رسمية مع سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ونقل الشيخ صباح خالد الصباح لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فيما حمّله الملك سلمان تحياته وتقديره لأمير دولة الكويت الشقيقة.

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وتم خلال المباحثات، استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها ودعمها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

وحضر المباحثات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ووزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء -الوزير المرافق - الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير المالية محمد الجدعان.

كما حضرها من الجانب الكويتي، وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ورئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح، والوكيل للشؤون الأمنية وشؤون الالتماسات بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد جابر المبارك الحمد الصباح، ومساعد وزير الخارجية لشؤون دول مجلس التعاون السفير ناصر حجي المزين، والشيخ علي الخالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة، والشيخ ناصر أحمد صباح السالم الصباح الوكيل للشؤون الاقتصادية بديوان رئيس مجلس الوزراء، والشيخ خالد محمد الخالد الصباح الوكيل المساعد للشؤون المحلية بديوان رئيس مجلس الوزراء.

وقد غادر الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الرياض، وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء -الوزير المرافق - الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، والشيخ علي الخالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.