أميركا تتهم إيران بتطوير صواريخ عبر إطلاق قمر الاتصالات

واشنطن (أ ف ب)

اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس، إيران بتطوير مهاراتها الخاصة بالصواريخ البالستية من خلال إطلاق قمر اتصالات وتوعد بممارسة مزيد من الضغوط عليها. وكانت إيران قد أعلنت الأحد الماضي أنها أطلقت بنجاح قمراً صناعياً، لكنها فشلت في وضعه في المدار.

وقال بومبيو، إن التكنولوجيا الخاصة بإطلاق القمر «متطابقة تقريبا» لمهارة صاروخ بالستي بعيد المدى.

وأضاف في البيان «كل عملية إطلاق، سواء فشلت أم لا، تسمح لإيران بزيادة اكتساب خبرة استخدام مثل هذه التكنولوجيات التي من شأنها إفادة برامجها الصاروخية تحت ذريعة برنامج فضائي سلمي».

وتابع أن «الولايات المتحدة ستواصل حشد الدعم في أنحاء العالم لمواجهة أنشطة النظام الإيراني الصاروخية البالستية المتهورة، وسنواصل فرض ضغوط كبيرة على النظام لتغيير سلوكه».

وكان ترامب قد فرض في 2018 عقوبات قاسية على إيران سعياً لكبح نفوذها العسكري بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق نووي تفاوضت عليه إدارة سلفه باراك أوباما. وتفاقم التوتر الشهر الماضي بعد أن اغتالت الولايات المتحدة في الثالث من يناير الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية في بغداد، وردّت إيران بعد أيام بإطلاق صواريخ بالستية استهدفت قوات أميركية متمركزة في العراق.