الثلوج تغطي بغداد

بغداد (الاتحاد) استفاق سكان بغداد أمس، على تساقط ثلوج غطّت شوارع عاصمة واحدة من أكثر دول العالم حراً، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً، وفي 2008، تساقطت الثلوج بشكل خفيف في بغداد، وكانت المرة الأولى منذ نحو قرن من الزمن، لكن سكان المدينة أفادوا أن الثلوج التي تجمّعت أمس، فوق السيارات والأشجار وأسطح الأبنية غير مسبوقة.

وأوقف سائقو السيارات آلياتهم بالقرب من حدائق غطتّها الثلوج بالكامل، وعمد بعضهم إلى التقاط الصور مع أطفالهم، بينما تدنّت درجات الحرارة إلى الصفر. كما تساقطت الثلوج على مناطق أخرى في العراق، بينها كربلاء جنوب العاصمة.

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