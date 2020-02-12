واشنطن: الميليشيات تهدد بناء «ليبيا قوية»

حسن الورفلي (بنغازي، طرابلس) أكدت الولايات المتحدة الأميركية أن وجود الميليشيات والجماعات المسلحة يشكل تهديداً لبناء دولة قوية في ليبيا، مشيرة إلى دعمها لجهود تفكيك تلك الميليشيات، كما أكدت أن هذه الميليشيات تمثل تهديداً خطيراً لبناء دولة قوية وديمقراطية وموحدة في ليبيا. جاء ذلك في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية في ليبيا في موقع «تويتر» أمس. وفي طرابلس، سادت حالة من الهدوء الحذر جميع محاور القتال في مقدمتها الهيرة والعزيزية والساعدية والرملة. ويأتي هذا الهدوء بعد ساعات من غارات جوية منفصلة شنتها مقاتلات الجيش الوطني الليبي استهدفت الأولى مواقع لقوات الوفاق غرب الساعدية، وتقدم نسبي الاثنين الماضي أيضا لقوات الجيش الليبي بمحور الرملة بطرابلس.

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