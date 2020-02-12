الجيش المصري يقضي على 17 إرهابياً بشمال سيناء

أحمد عاطف (القاهرة) نجح الأمن المصري في القضاء على 17 إرهابياً في حملة أمنية نفذتها قوات الشرطة، أمس بأحد المساكن بحي الزهور بمدينة العريش شمالي سيناء. وذكر الأمن المصري أن معلومات توافرت لدى قطاع الأمن الوطني - أحد أهم أفرع وزارة الداخلية المصرية- حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المناطق واتخاذها وكراً لهم ومرتكزاً للانطلاق لتنفيذ عملياتهم الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة.

واستهدفت قوات الأمن المصرية الوكر الإرهابي وتبادلت إطلاق النار مع الإرهابيين ما أسفر عن مصرع 11 إرهابياً، وعثر بحوزتهم على بنادق آلية وخرطوش وعبوات متفجرة وأحزمة ناسفة، بينما تمكن البعض الآخر من الهروب داخل أحد المنازل المهجورة، فيما تم تتبع المجموعة وحصارها والتعامل معها، ما أسفر عن مقتل 6 آخرين، عثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية وأحزمة ناسفة.

وجاءت عملية الأمن المصري بعد يوم واحد من إعلان الجيش المصري صد هجوم على ارتكاز أمني في شمال سيناء ومقتل 10 إرهابيين واستشهاد 7 من عناصر الجيش بينهم ضابطان.

وتخوض مصر حرباً ضد الجماعات المتطرفة، وأعلنت عملية شاملة تخوضها قوات الجيش والأمن على كافة المحاور الاستراتيجية منذ سقوط حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

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