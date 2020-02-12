تونس تترقب إعلان تشكيل حكومة الفخفاخ اليوم

ساسي جبيل (تونس)

أكدت مصادر مقربة من رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ لـ(الاتحاد) أن الأخير سيعلن، اليوم الأربعاء، عن تشكيلة حكومته ويقدمها للأحزاب الممثلة في البرلمان ولرئيس الجمهورية قيس سعيد، إثر مشاورات تمت الليلة قبل الماضية مع أربعة أحزاب ارتضت الانضمام للحكومة.

وطبقاً للمصدر «من المنتظر أن تكون وزارات التربية والمالية والإصلاح الإداري لـ(التيار الديمقراطي) وسيكون محمد عبو أو غازي الشواشي في الحكومة».

وحسب المصدر «تمسكت كتلة (تحيا تونس) التي يترأسها يوسف الشاهد، رئيس الحكومة المنصرفة، بوزارتي الصحة والرياضة ووزارة التنمية، وسيكون سليم العزابي وسنية بالشيخ ضمن تركيبة الحكومة». وتابع المصدر: «طالبت (حركة الشعب) بوزارتي البيئة والفلاحة، وتم طرح اسمين لتولي المهمة، وفي المقابل سيكون لحركة النهضة الإخوانية 6 حقائب وزارية، ووافقت الحركة على تحييد وزارات السيادة، لكنها اشترطت الحصول على حقائب الصحة والبيئة والتنمية والشباب والرياضة والتشغيل والثقافة والتجارة».

وتم طرح أسماء بثينة بن يغلان وسيدة الونيسي لتولي حقائب وزارية، وعبد اللطيف المكي للصحة، وأحمد قعلول للرياضة، وتم طرح أسماء مستقلة، من بينها كفاءات قادمة من الخارج وتولت مناصب مهمة، كما سيتم الحسم في بقاء روني الطرابلسي في وزارة السياحة من عدمه، وتأكد أن تتولى لبنى الجريبي حقيبة المرأة، وغازي الجريبي الداخلية، وشفيق صرصار العدل، لكن لم يتم الحسم في وزارة الخارجية.

وستضم الحكومة 10 أسماء مستقلة من اختيارات رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ. جدير بالذكر، أن المهلة الدستورية لرئيس الحكومة المكلف تنتهي يوم 20 فبراير المقبل، وفي حال عدم منح الثقة لهذه الحكومة الجديدة سيتم اللجوء إلى انتخابات مبكرة.

مخيم إرهابي بجبال القصرين

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس الثلاثاء، الكشف عن مخيم لإرهابيين في جبال القصرين وضبط ذخيرة بداخله. وقالت الوزارة إن قوة مشتركة من الجيش والحرس كشفت عن المخيم في جبل سمامة بالقصرين في منطقة شعبة وادي الديار إثر توفر معلومات، حيث جرى العثور أيضاً على ألغام مختلفة الأحجام.

كما أفادت بضبط معدات لصنع المتفجرات كان الإرهابيون يخططون لاستعمالها في تنفيذ أعمال نوعية وإرهابية. ويتحصن مسلحون في جبال القصرين الممتدة على الحدود مع الجزائر، حيث نفذ متشددون كمائن ضد دوريات للجيش مع تصاعد عمليات مكافحة الإرهاب منذ 2011.