«القاعدة» تفجر منزل مسؤول أمني بالمحفد

بسام عبدالسلام (عدن) أقدمت عناصر مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة على تفجير منزل مسؤول في قوات الحزام الأمني بمديرية المحفد، شمال شرق محافظة أبين الجنوبية. وأفادت مصادر محلية «الاتحاد» بأن عناصر مسلحة من القاعدة قامت بتفخيخ منزل قائد قوات التدخل السريع في الحزام الأمني بالمحفد جمال لكمح العولقي الواقع في وادي حمراء ضواحي المديرية، أوضحت المصادر أن تفجير المنزل تسبب في إصابات مباشرة في أسرة القائد جمال لكمح، بينهم أطفال ونساء قبل أن تلوذ العناصر الإرهابية بالفرار إلى جهة مجهولة. وجاءت عملية استهداف منزل المسؤول الأمني في المحفد عقب تحذيرات أطلقتها قيادات أمنية في محافظة أبين من عودة عناصر مرتبطة بتنظيم القاعدة لعدد من المعاقل التي جرى تطهيرها وتأمينها في مديريات المحافظة، بينها المحفد والوضيع مودية.

وأوضح مسؤولون أمنيون في أبين لـ «الاتحاد» أن هناك رصد لتحركات خلايا تابعة لتنظيم القاعدة في عدد من المعاقل السابقة التي كانت تتمركز فيها بالمحافظة قبل دحرهم منها بدعم التحالف العربي، في مقدمتهم دولة الإمارات العربية المتحدة.

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