اليمن.. «مسام» تطهِّر الحوطة من حقول ألغام الانقلابيين

الحديدة (الاتحاد) عاد العشرات من المزارعين من أبناء مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة إلى أراضيهم الزراعية عقب تأمينها من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية أثناء فترة سيطرتها على المديرية.

وانتشلت الفرق الهندسية التابعة لمشروع مسام لنزع الألغام في اليمن نحو 1700 لغم وقذيفة وعبوة متفجرة زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في مزارع مواطنين في مناطق قطابة والحيمة وقرى مجاورة بضواحي الخوخة.

وأفاد المهندس سعد أحمد قائد إحدى الفرق الميدانية التابعة لمشروع مسام لنزع الألغام في اليمن، أن الفرق الهندسية العاملة في مديرية الخوخة تمكنت من تطهير 6 حقول ألغام وعبوات متفجرة زرعتها ميليشيات الحوثي قبل دحرها من المديرية، لافتاً إلى أن تلك الحقول المتفجرة تم زرعها في منطقتي قطابة والحيمة قرب القرى السكنية ومزارع المواطنين والطرق العامة.

ولفت إلى أن الميليشيات الحوثية قامت بزرع الألغام بطريقة عشوائية في الطرق الفرعية ومزارع المواطنين، مشيراً إلى أن الفريق المكلف بتطير مديرية الخوخة، قام بتسليم المزارع عقب تطهيرها من الألغام للمواطنين لمزاولة أعمالهم.

وأكد أن الفريق الهندسي العامل في الخوخة مستمر في مهامه حتى تطهير المديرية بالكامل من الألغام الحوثية. وعبر المزارعون عن فرحتهم بعودتهم إلى أراضيهم وممارسة مهنتهم في زارعة المحاصيل بعد حرمانهم لسنوات جراء سيطرة الحوثيين والألغام التي زرعتها ميليشياتهم في أراضيهم.

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