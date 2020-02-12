كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم انتحاري في الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن تنظيم "داعش"، اليوم الثلاثاء، مسؤوليته عن هجوم انتحاري استهدف ثكنة تابعة للجيش الجزائري عند الحدود مع مالي وأسفر عن مقتل أحد الجنود، يوم الأحد الماضي.

وقال التنظيم في بيان إن أحد عناصره ويدعى عمر الأنصاري، "انطلق بسيارته المفخخة نحو قاعدة عسكرية، وحين توسطها (القاعدة) فجر عربته".