كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير الفرنسي يرفض الدعوات لمقاطعة السياحة التونسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان النائب اليهودي الفرنسي من أصول تونسية ماير حبيب، دعا في تغريدة، السياح الفرنسيين إلى مقاطعة تونس، بعد طلب الرئيس قيس سعيد التحقيق في مشاركة لاعب يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والفرنسية في دورة رياضية بتونس.
ويعرف الرئيس سعيد بمواقفه الحماسية المناصرة لفلسطين، واعتبر في حملته الانتخابية التطبيع مع إسرائيل "خيانة عظمى".
ويمثل الفرنسيون السوق الأوروبية الأولى للسياحة في تونس، ولكن يُخشى أن يؤدي تكرار المقاطعات الرياضية للاعبين من إسرائيل إلى ضغوط إسرائيلية وأقليات يهودية، ما يؤثر على الحجوزات السياحية في تونس.
وقال السفير أوليفييه لإذاعة موزاييك الخاصة "إن فكرة المقاطعة مفزعة في كل الحالات وليست طريقة تعامل".
وأضاف "أفضل رد على هذه الدعوات هو العدد المتزايد للوافدين الفرنسيين كل عام إلى تونس".
واستقطبت تونس 900 ألف سائح فرنسي من بين أكثر من 9 ملايين سائح في 2019، وهو رقم قياسي في تاريخها.
وقال السفير إن "الهدف هذه السنة هو قدوم أكثر من مليون سائح فرنسي إلى تونس".