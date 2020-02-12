كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير الفرنسي يرفض الدعوات لمقاطعة السياحة التونسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد السفير الفرنسي في تونس، أوليفييه بوافر دارفور، اليوم الثلاثاء، رفضه دعوات المقاطعة في فرنسا التي أطلقها نائب فرنسي، على خلفية موقف تونس من إسرائيل.

وقال السفير الفرنسي: "النواب الفرنسيون أو التونسيون أحرار في ما يصرحون به، ولكن فكرة الدعوة لمقاطعة تونس غير مقبولة".

وكان النائب اليهودي الفرنسي من أصول تونسية ماير حبيب، دعا في تغريدة، السياح الفرنسيين إلى مقاطعة تونس، بعد طلب الرئيس قيس سعيد التحقيق في مشاركة لاعب يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والفرنسية في دورة رياضية بتونس.

ويعرف الرئيس سعيد بمواقفه الحماسية المناصرة لفلسطين، واعتبر في حملته الانتخابية التطبيع مع إسرائيل "خيانة عظمى".





ويمثل الفرنسيون السوق الأوروبية الأولى للسياحة في تونس، ولكن يُخشى أن يؤدي تكرار المقاطعات الرياضية للاعبين من إسرائيل إلى ضغوط إسرائيلية وأقليات يهودية، ما يؤثر على الحجوزات السياحية في تونس.

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وقال السفير أوليفييه لإذاعة موزاييك الخاصة "إن فكرة المقاطعة مفزعة في كل الحالات وليست طريقة تعامل".

وأضاف "أفضل رد على هذه الدعوات هو العدد المتزايد للوافدين الفرنسيين كل عام إلى تونس".

واستقطبت تونس 900 ألف سائح فرنسي من بين أكثر من 9 ملايين سائح في 2019، وهو رقم قياسي في تاريخها.