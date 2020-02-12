وزارة التعليم تُحضر تطبيقا هاتفيا يمكن الآباء من متابعة المسار الدراسي لـ8 ملايين تلميذ

أعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، اليوم الثلاثاء بالرباط، عن قرب إطلاق تطبيق “مسار موبيل”عبر الهاتف المحمول لتمكين الأسر من تتبع مسارات 8 ملايين تلميذ.

كما سيمكن هذا التطبيق الذي يرتقب إطلاقه خلال الأيام القليلة المقبلة حسب ما أفاد به أمزازي في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “تقييم منظومة مسار ” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، من تتبع وضعية 345 ألف أستاذ، و11 ألف مدرسة وثانوية إعداية وتأهيلية، و13 ألف مدرسة فرعية.

وسجل الوزير أن مجموع المستعملين لمنظومة مسار، التي تم إحداثها من قبل الوزارة سنة 2014، بلغ 253 ألف و885 مستعملا يشكل الأساتذة 147 ألف و 75 منهم، مشيرا إلى أن منظومة “مسار” تدبر معطيات دراسية لأكثر من 8 ملايين تلميذ.

وأضاف المسؤول الحكومي أن المنظومة تقدم خدمة جد مهمة ولا سيما في تتبع دفتر النصوص، واستعمال الزمان، وتتبع المسلسل الدراسي من طرف الأسر (تتبع الغياب، الاطلاع على برنامج الامتحانات، ومسك النقط، الإخبار حول أنشطة الحياة المدرسية…).

وتابع أن هذه المنظومة تحتوي على قاعدة معطيات وطنية تمكن من التتبع الفردي للأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين4 و 6 سنوات المستفيدين من التعليم الأولي، والتربية غير النظامية، والتربية الدامجة وعلى قاعدة معطيات خاصة بتدبير خدمات الدعم الاجتماعي والتي تتمثل في تدبير برنامج تيسير، وتدبير الداخليات والمطاعم المدرسية والنقل المدرسي والمبادرة الملكية “مليون محفظة”.