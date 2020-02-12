الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ من غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أن صاروخا أطلق من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة، وسقط في منطقة مفتوحة في المنطقة المعروفة إسرائيليًا بـ"غلاف غزة".

ولم يحدد بيان الجيش المقتضب الذي نشره عبر حسابه على "تويتر"، المنطقة التي سقط فيها الصاروخ على وجه الدقة.

وذكر البيان"الجيش رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة، مما أدى لتفعيل صافرات الإنذار عبر تطبيق الجبهة الداخلية في منطقة مفتوحة".

من جانبها، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، إن الصاروخ لم يسفر عن أي إصابات. ولم تعلن أي من فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، المسؤولية عن إطلاق الصاروخ.

وفي سياق متصل، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، خلال إجابته على أسئلة الجمهور خلال مقابلة أجراها لصالح القناة 20 التلفزيونية اليمينية، إنه "نحن نعد لحركة حماس مفاجأة حياتها"، وأضاف "ربما نقدمها (المفاجأة) قبل الانتخابات، هذا الأمر يعتمد على حماس".

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وكان نتنياهو قدر صرّح خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، الأحد الماضي، بأن إسرائيل مستعدة لشن عملية عسكرية "ساحقة" بقطاع غزة ردا على إطلاق الصواريخ والبالونات المتفجرة تجاه المستوطنات المتاخمة للقطاع.

وأضاف نتنياهو :"لن أسرد بالتفصيل أمام الإعلام كل إجراءاتنا وخططنا، لكننا مستعدون لعملية ساحقة"، بقطاع غزة. وتابع "أقترح على الجهاد الإسلامي وحماس أيضا تنشيط ذاكرتهم"، دون توضيح.

إلا أن نتنياهو ذكّر في حسابه على موقع "تويتر"، عقب انتهاء الاجتماع، باغتيال إسرائيل للقيادي في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بغزة، بهاء أبو العطا، في تشرين الأول/ نوفمبر الماضي.

وبين الفينة والأخرى، يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد صواريخ تطلق من القطاع، غالبا لا تؤدي إلى وقوع إصابات بشرية أو مادية. ويرد الجيش بقصف مواقع في غزة، يقول إنها تابعة لفصائل فلسطينية في القطاع.