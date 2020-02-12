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شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعلن اكتشاف إصابتين جديدتين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 11 فبراير 2020
صورة ارشيفية
أكدت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، اكتشاف حالتين جديدتين لفيروس كورونا في ولاية بافاريا الجنوبية ليصل عدد حالات الإصابة المعروفة في أكثر الدول الأوروبية تعدادا للسكان إلى 16.
وقالت وزارة الصحة في بافاريا إن الحالتين الجديدتين لهما صلة بعدوى انتشرت بين موظفين في شركة بمنطقة شتارنبرغ غربي ميونيخ.
كانت شركة ويباستو لتوريد قطع السيارات قالت، الشهر الماضي، إن موظفا صينيا تأكدت إصابته بالفيروس لدى عودته من الصين في أعقاب زيارة لمقر الشركة قرب ميونيخ. ويبدو أن الموظف نقل العدوى إلى عدد من زملائه الألمان خلال الزيارة، بحسب "رويترز".
وقال رئيس منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس كورونا يمثل "تهديدا خطيرا للغاية لبقية العالم"، وذلك خلال مناشدة لتبادل عينات الفيروس وتسريع وتيرة الأبحاث في سبيل التوصل إلى عقاقير ولقاحات.
وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد أودى حتى اليوم بحياة 1016 شخصا في جميع أنحاء البلاد، كما زاد عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى 42 ألفا و638 حالة.
وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "حتى منتصف الليل من يوم 10 فبراير حصلت لجنة الصحة الوطنية في الصين على بيانات من 31 إقليما تفيد بأن عدد المصابين بلغ 42638 إصابة مؤكدة، ووفاة 1016 شخصا".
وأكد البيان شفاء 3996 مصابا بالفيروس.
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