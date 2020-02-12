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شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة السودانية تضبط متفجرات يصنعها أجانب قرب الخرطوم والان مع التفاصيل
الثلاثاء 11 فبراير 2020
صورة ارشيفية
أعلن الناطق باسم قوات الشرطة السودانية، العميد عمر عبد الماجد بشير، عن كشف متفجرات، يقوم بتصنيعها سودانيون وأجانب، بمدينة "شرق النيل"، المجاورة للعاصمة الخرطوم.
وأشار عبد الماجد بشير إلى أن الشرطة، ستجري تحقيقات حول أهداف استخدام هذه المواد المتفجرة.
وقال بشير، مساء اليوم الثلاثاء، في بيان صحفي، نسخة منه، إن" مباحث شرطة ولاية الخرطوم، ضبطت شبكة إجرامية، بينهم أجانب، يصنعون عبوات متفجرة".
وأضاف بشير في البيان، أن المدير العام لقوات الشرطة السودانية، الفريق أول عادل بشير، أكد أن العملية الاحترافية التي قامت بها مباحث الخرطوم" أدت للقبض على أحد المتهمين، وضبط كميات كبيرة من مواد كيميائية خام وأدوات، تستعمل في العمليات الأولية لصناعة المتفجرات".
وقال بشير إن" المعروضات تم تحريزها وإخضاعها للفحص والتصنيف بواسطة الإدارة العامة للأدلة الجنائية".
وأشار المدير العام للشرطة السودانية، حسب البيان إلى أنه" سيتم التحري والتحقيق بواسطة فرق متخصصة لكشف أبعاد هذه العملية الإجرامية".
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