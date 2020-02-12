واشنطن تتهم طهران بتطوير صواريخ باليستية عبر إطلاق أقمار صناعية

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
اتهم وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” إيران بتطوير مهاراتها الخاصة بالصواريخ البالستية من خلال إطلاق قمر صناعي للاتصالات، وتوعد بممارسة مزيد من الضغوط عليها.
وقال بومبيو في بيان له أمس الثلاثاء “إن التكنولوجيا الخاصة بإطلاق القمر متطابقة تقريبًا لمهارة صاروخ بالستي بعيد المدى، وكل عملية إطلاق سواء فشلت أم لا، تسمح لإيران بزيادة اكتساب خبرة استخدام مثل هذه التكنولوجيات التي من شأنها إفادة برامجها الصاروخية تحت ذريعة برنامج فضائي سلمي”.
وأضاف البيان “الولايات المتحدة ستواصل حشد الدعم في أنحاء العالم لمواجهة أنشطة النظام الإيراني الصاروخية البالستية المتهورة، وسنواصل فرض ضغوط كبيرة على النظام لتغيير سلوكه”.
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