شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: ارتفاع وفيات «كورونا» إلى 1110 والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت السلطات الصحية في الصين ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 1110 حالات.
جاء ذلك بعد أن سجلت مقاطعة هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، 94 حالة وفاة إضافية، أمس الثلاثاء، حسب بيان صدر عن اللجنة الصحية في المقاطعة نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.
وبلغ عدد الوفيات في مقاطعة هوبي وحدها 1068 حالة.
كما سجلت المقاطعة 1638 إصابة إضافية الثلاثاء ليصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة فيها إلى 33366 حالة.
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