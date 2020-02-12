شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: على الإيرانيين مواجهة فشل النظام الحاكم والان نبدء بالتفاصيل

قالت الولايات المتحدة إن الشعب الإيراني يعاني منذ 41 عاما في ظل "فشل" النظام الإسلامي الحاكم. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية عبر حسابها على تويتر مساء أمس الثلاثاء: "ليس عليهم (الإيرانيون) أن يتحملوا ولو لمدة عام آخر من الفشل". وأضافت: "نقف إلى جانب الشعب الإيراني في تطلعاته نحو مستقبل أكثر إشراقا".

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