شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: «كورونا» أشد قوة من الهجوم الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل

وصف رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس، أمس الثلاثاء، فيروس كورونا المتحور الجديد الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص في الصين، بأنه" أشد قوة في خلق ثورة سياسية واجتماعية واقتصادية من أي هجوم إرهابي".

وفي الوقت الذي لا يزال فيه العلماء يدرسون كيفية انتشار الفيروس المميت ومصدره ، قالت المنظمة إنه تقرر بشكل رسمي تسمية الفيروس الجديد " كوفيد 19".

وقال جبريسوس إن الاختصار يهدف إلى "منع استخدام أسماء أخرى يمكن أن تكون غير دقيقة أو موصومة".

وأضاف، أنه للحيلولة دون تحول تفشي الفيروس إلى وباء ، يتعين على الحكومات مساعدة الدول الفقيرة الآن حتى تصبح أنظمتها الصحية قادرة على القضاء على الفيروس.