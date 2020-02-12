شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات بين المعارضة وأنصار «مادورو» في «كاراكاس» والان نبدء بالتفاصيل

اندلعت اشتباكات بين نواب المعارضة بالبرلمان الفنزويلي وأنصار الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، أمس الثلاثاء، في مطار كاراكاس، وهو المطار الرئيسي في البلاد، إذ من المقرر أن يصل زعيم المعارضة خوان جوايدو بعد جولة دولية استمرت ثلاثة أسابيع.

وبث حزب "الإرادة الشعبية" المعارض لجوايدو شريط فيديو عن هذه المصادمات على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وأرفق به تعليقا يقول: "مسلحون ومسؤولو نظام مادورو يهاجمون نوابا برلمانيين ويحاولون منع وصولهم إلى المطار لاستقبال جوايدو".