شكرا لقرائتكم خبر عن «إسبر»: نريد زيادة دور «الناتو» في العراق والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم، إن ما نريد فعله في العراق، زيادة الدور الذي تلعبه قوات حلف شمال الأطلسي، والتأكد من أن قدراتنا تقابل حجم التحدي الذي نواجهه.

وأضاف "أسبر": "نرغب في أن نرى في الشرق الأوسط تعاونا أكبر من حلفائنا في الناتو".