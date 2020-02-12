إسرائيل تعلن إطلاق قذيفة صاروخية من غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أن فلسطينيين أطلقوا قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وقال جيش الاحتلال في بيان: "تم رصد عملية إطلاق واحدة من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية". وأضاف أنه نتيجة للإطلاق، تم تنشيط صافرات الإنذار في المنطقة المفتوحة فقط. Advertisements وأوضحت محطات التلفزيون الإسرائيلية أن القذيفة سقطت في منطقة مفتوحة دون أن تتسبب بأضرار أو إصابات. ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة الصاروخية. ويرصد الاحتلال الإسرائيلي من حين لآخر إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات التي دائما ما تعترضها منظومة القبة الحديدية.

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