"اللمبي" السوداني.. وزير دفاع البشير على أعتاب "الجنائية"

لم يكن الكوميديان المصري الفنان محمد سعد الشهير بـ"اللمبي"، هو الذي تلاحقه مذكرة التوقيف من المحكمة الجنائية الدولية، ولكن عزاءه أن ارتبط لقبه بوزير الدفاع السوداني الأسبق الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين الذي اقترب من الوصول إلى أعتاب المحكمة لاهاي.



فالجنرال عبدالرحيم حسين، الشهير بـ"اللمبي" أيضاً، واحد من بين 5 عناصر في النظام السابق بينهم المعزول عمر البشير، صدرت مذكرات من المحكمة الجنائية الدولية باعتقالهم بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي في إقليم دارفور غربي البلاد.



واقترب وزير دفاع المعزول، المحتجز حاليا في السجن القومي بالخرطوم من المثول أمام محكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بعد أن اتفقت الحكومة السودانية وحركات مسلحة في العاصمة جوبا، في وقت سابق الثلاثاء، على تسليم الصادر بحقهم أوامر توقيف للمحكمة.

لقب اللمبي

وأُطلق لقب اللمبي على وزير الدفاع السوداني الأسبق، عبدالرحيم محمد حسين أول مره في مارس/آذار 2012 عندما خرج في تصريحات متلفزة يعلن خلالها ابتداع وزارته "خطة الدفاع بالنظر" للتصدي للهجمات الجوية الإسرائيلية على شرقي السودان.

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وتداول النشطاء السودانيون تصريحات حسين التي جاءت بعد ضرب لإسرائيل أهدافا في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر، بشكل ساخر وألحقوا بوزير الدفاع لقب "اللمبي".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال عام 2012 بحق الجنرال عبدالرحيم محمد حسين، وكان يشغل منصب وزير الدفاع السوداني وقتها، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.

وقالت الجنائية يومها إنها تملك أدلة تعتقد ارتكاب عبدالرحيم محمد حسين ٢٠ جريمة ضد الإنسانية تشمل القتل والاغتصاب في إقليم دارفور غرب السودان.

ويعتبر حسين من المقربين للبشير ويصفه الكثيرين بأنه "الذراع اليمنى للبشير"، وظل الرئيس المعزول يتمسك به في أي تشكيل حكومي ورفض إبعاده رغم فشله في الحقائب الموكلة إليه.

وتقلد "اللمبي" السوداني عددا من المناصب، أبرزها وزير للداخلية والدفاع ووالٍ للخرطوم.

وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، أصدر الرئيس المعزول قرارا بتعيين عبدالرحيم محمد حسين مديرا لجهاز الأمن والمخابرات، لكن حين ذهب لتسلم مهامه الجديدة من الفريق صلاح قوش في ساعات الفجر، أبلغه الأخير أن النظام سقط وأمر بتوقيفه ليكون أول قيادي في نظام البشير يتم اعتقاله.