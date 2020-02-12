شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انفجار عنيف يهز العاصمة الإيرانية طهران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020 الخليج 365 هز انفجار هائل العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الثلاثاء، وسط احتفالات النظام بالذكرى 41 للثورة الإيرانية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو يظهر الانفجار، والذي وقع في مكتب تابع للسلطة القضائية في المنطقة السابعة في العاصمة الإيرانية طهران. Advertisements ويأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه إيران حرق لصور المرشد علي خامنئي في الشوارع أثناء احتفال النظام بذكرى ثورة 1979 بعد قمع التظاهرات الأخيرة في يناير الماضي.

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