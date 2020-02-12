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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انفجار عنيف يهز العاصمة الإيرانية طهران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020
الخليج 365
هز انفجار هائل العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الثلاثاء، وسط احتفالات النظام بالذكرى 41 للثورة الإيرانية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو يظهر الانفجار، والذي وقع في مكتب تابع للسلطة القضائية في المنطقة السابعة في العاصمة الإيرانية طهران.
ويأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه إيران حرق لصور المرشد علي خامنئي في الشوارع أثناء احتفال النظام بذكرى ثورة 1979 بعد قمع التظاهرات الأخيرة في يناير الماضي.
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