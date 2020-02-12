شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأفغاني: تقدم ملحوظ في المحادثات بين أمريكا وطالبان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال “أشرف غني” الرئيس الأفغاني ، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أبلغه أن ”تقدمًا ملحوظًا“ قد تحقق في المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان حول اتفاق لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.



وأشار غني في تغريدة على ”تويتر“ إلى أن بومبيو أبلغه خلال اتصال هاتفي أن طالبان تقدمت باقتراح ”يتعلق بتحقيق خفض كبير ومستمر في العنف“.

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