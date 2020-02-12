4 وفيات بإنفلونزا الخنازير في تونس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

الخليج 365

أكدت وزارة الصحة التونسية، اليوم، وفاة 4 تونسييين بفيروس AH1N1 (إنفلونزا الخنازير)، مشددة على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة حتى لا ينتشر الفيروس أكثر.



وصرح المدير العام للصحة الأساسية في وزارة الصحة التونسي، شكري بن حمودة، اليوم، أن الحالة الوبائية في تونس تعد عادية، إذ بلغت نسبة الإصابة بالنزلة الموسمية 5 % وهي نسبة تعد عادية ما لم تصل إلى 7 %.

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وشدد مدير عام الصحة على أن كل هياكل وزارة الصحة في تونس تقوم بواجبها، مشيرًا إلى أن الأرقام التي تم تداولها إعلاميًا مؤخرًا غير صحيحة وتحمل الكثير من المبالغة.

ودعا شكري بن حمودة، كل التونسيين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة حتى لا ينتشر هذا الفيروس، ونصح بضرورة زيارة الطبيب عند الإحساس بأعراض هذا الفيروس، ومنها تسجيل حرارة مرتفعة.

وأفادت وزارة الصحة بمتابعتها عن كثب تطور الحالة الوبائية للنزلة الموسمية عبر هياكلها المنتشرة على كامل البلاد، مؤكدة أن حالة النزلة الموسمية تعد مستقرة.

وشهد شهر يناير 2020، وفق بلاغ رسمي للوزارة صدر، اليوم، تفاقم حالات الإصابة بفيروسات النزلة الموسمية وذلك بتسجيل نسبة 66% للإصابات بفيروس ”AH1N1″، وهي نفس الحالة الوبائية العالمية تقريبًا بحسب المنظمة العالمية للصحة (AH1N1 :70%).

وجاء في ذات البلاغ أن الوضعية الوبائية تعد عادية بالنسبة للفترة الحالية، حيث لم يطرأ أي تغيير على الفيروسات الثلاثة: (”AH3N2″ ،“AH1N1″ ،“B“) الموجودة في تونس منذ 10 سنوات.