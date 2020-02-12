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ألمانيا تؤكد اكتشاف حالتين جديدتين بفيروس كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - برلين أكدت ألمانيا اليوم اكتشاف حالتين جديدتين لفيروس كورونا في ولاية بافاريا الجنوبية . وأوضحت وزارة الصحة في مدينة بافاريا الألمانية أن الحالتين الجديدتين لهما صلة بعدوى انتشرت بين موظفين في شركة بمنطقة شتارنبرج غربي ميونخ, مما رفع عدد حالات الإصابة إلى 16 شخصاً.



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