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ألمانيا تؤكد اكتشاف حالتين جديدتين بفيروس كورونا

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ألمانيا تؤكد اكتشاف حالتين جديدتين بفيروس كورونا
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- بواسطة أيمن الوشواش - واس - برلين

أكدت ألمانيا اليوم اكتشاف حالتين جديدتين لفيروس كورونا في ولاية بافاريا الجنوبية .

وأوضحت وزارة الصحة في مدينة بافاريا الألمانية أن الحالتين الجديدتين لهما صلة بعدوى انتشرت بين موظفين في شركة بمنطقة شتارنبرج غربي ميونخ, مما رفع عدد حالات الإصابة إلى 16 شخصاً.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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