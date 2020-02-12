شكرا لقرائتكم ليبيا.. تصويت في مجلس الأمن على وقف "غير مشروط" للنار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت مصادر دبلوماسية أن جلسة لمجلس الأمن الدولي ستعقد الأربعاء، للتصويت على مشروع قرار يدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، ليصبح أول نص ملزم يتبناه مجلس الأمن منذ اندلاع المعارك بداية أبريل الماضي.

ويؤكد مشروع القرار على "ضرورة وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، في أول فرصة ومن دون شروط مسبقة".

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قالت الأمم المتحدة السبت، إن الأطراف الليبية ستستأنف محادثاتها هذا الشهر في محاولة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في طرابلس، وذلك بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق خلال جولة أولى من المحادثات في جنيف.

واستضافت الأمم المتحدة محادثات غير مباشرة بين خمسة عسكريين الجيش الوطني الليبي وخمسة عسكريين من قوات الوفاق.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قبل أيام، أن الأزمة الليبية أصبحت معقدة بسبب تصدير الأسلحة لها من بعض الجهات التي أصبحت مؤثرة في الوضع الليبي، في إشارة إلى تركيا التي تواصل دعمها لميليشيات الوفاق من خلال إرسال أسلحة ومقاتلين مرتزقة إلى طرابلس.