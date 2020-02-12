الصحة الالمانية: اكتشاف حالتين جديدتين لفيروس كورونا في ولاية بافاريا

أكدت ​وزارة الصحة​ الالمانية "اكتشاف حالتين جديدتين ل​فيروس كورونا​ في ولاية ​بافاريا​ الجنوبية ليصل عدد ​حالات​ الإصابة المعروفة في أكثر الدول الأوروبية تعدادا للسكان إلى 16".

ولفتت إلى ان "الحالتين الجديدتين لهما صلة بعدوى انتشرت بين موظفين في شركة بمنطقة شتارنبرغ غربي ​ميونيخ​".

وكانت شركة ويباستو لتوريد قطع السيارات قالت الشهر الماضي إن موظفا صينيا تأكدت إصابته بالفيروس لدى عودته من ​الصين​ في أعقاب زيارة لمقر الشركة قرب ميونيخ. ويبدو أن الموظف نقل العدوى إلى عدد من زملائه الألمان خلال الزيارة.