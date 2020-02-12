مجلس الأمن الدولي يصوت غدا على قرار حول ليبيا

أفادت مصادر دبلوماسية في ​الأمم المتحدة​ لوكالة "تاس" الروسية، بأن ​مجلس الأمن الدولي​ سيصوت غدا الأربعاء، على مشروع قرار يدعم وقف ​إطلاق النار​ في ​ليبيا​.

وكانت ​بريطانيا​ قد قدمت مشروع قرار، دعما لمخرجات مؤتمر "برلين" الدولي حول التسوية الليبية، الذي انعقد في 19 كانون الثاني الماضي.

ولا تزال المناقشات حول مشروع القرار جارية منذ أكثر من أسبوع، علما بأن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أعرب عن تحفظاته بشأن بعض بنود المشروع.

يذكر أن البيان الختامي الصادر عن مؤتمر "برلين" يدعو طرفي النزاع في ليبيا إلى وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة موحدة وإطلاق الإصلاحات، ويؤكد التزام الأطراف الخارجية بعدم التدخل في الشؤون الليبية.

واتفق فريقا النزاع على تشكيل لجنة عسكرية لمتابعة وقف إطلاق النار.