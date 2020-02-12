ريابكوف: لا يوجد حديث حول اجتماع لافروف وبومبيو بمؤتمر ميونيخ حول الأمن

نفى نائب وزير الخارجية الروسي ​سيرغي ريابكوف​ "وجود حديث حول لقاء يجمع وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ بنظيره الأميركي ​مايك بومبيو​ على هامش ​مؤتمر​ ​ميونيخ​ الأمني في شباط الحالي". هذا وأكدت ​وزارة الخارجية الروسية​ في وقت سابق عن "وجود خطط لعقد اجتماع بين لافروف ووزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيكي "على هامش" مؤتمر ميونيخ. إضغط للمزيد

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