"سانا": الجيش السوري يحرر منطقة خان العسل غرب حلب من الإرهابيين

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن "الجيش السوري حرر منطقة خان العسل غرب حلب من الإرهابيين"، مشيرة الى أنه "في وقت سابق استعادت وحدات من الجيش السوري، منطقة "الراشدين 4" جنوب غرب المدينة، من قبضة "الإرهابيين".
وتأتي هذه الأنباء بعد أن أكد مصدر عسكري لـقناة "روسيا اليوم"، في وقت سابق، أن "الاشتباكات لا تزال جارية في حي الراشدين بحلب بين الجيش السوري والمسلحين، نافيا تقارير عن فتح كامل الطريق السريع "M5" الرابط بين دمشق وحلب".
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