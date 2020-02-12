اسبر: نرغب برؤية تعاونا أكبر من حلفائنا بالناتو في الشرق الأوسط

أكد ​وزير الدفاع الأميركي​ مارك أسبر ان "ما نريد أن نفعله في ​العراق​ هو زيادة الدور الذي تلعبه قوات ​حلف شمال الأطلسي​ والتأكد من أن قدراتنا تقابل حجم التحدي الذي نواجهه"، مشددا على انه "نرغب في أن نرى في ​الشرق الأوسط​ تعاونا أكبر من حلفائنا في ​الناتو​".

وكانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، أعربت عن قلقها وأسفها لقيام متظاهرين باستخدام القوة ضد ​القوات​ الأمنية في ساحة الوثبة وسط ​بغداد​، داعية ​المتظاهرين​ السلميين إلى التعاون مع القوات الأمنية لحماية الممتلكات العامة والخاصة، وأوضحت المفوضية، في بيان أوردته قناة (​السومرية​ نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء، أن فرق الرصد تواصل مراقبتها لساحات التظاهر في بغداد وباقي المحافظات.