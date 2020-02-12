اسبر: نرغب برؤية تعاونا أكبر من حلفائنا بالناتو في الشرق الأوسط

أكد وزير الدفاع الأميركي مارك أسبر ان "ما نريد أن نفعله في العراق هو زيادة الدور الذي تلعبه قوات حلف شمال الأطلسي والتأكد من أن قدراتنا تقابل حجم التحدي الذي نواجهه"، مشددا على انه "نرغب في أن نرى في الشرق الأوسط تعاونا أكبر من حلفائنا في الناتو".
وكانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، أعربت عن قلقها وأسفها لقيام متظاهرين باستخدام القوة ضد القوات الأمنية في ساحة الوثبة وسط بغداد، داعية المتظاهرين السلميين إلى التعاون مع القوات الأمنية لحماية الممتلكات العامة والخاصة، وأوضحت المفوضية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء، أن فرق الرصد تواصل مراقبتها لساحات التظاهر في بغداد وباقي المحافظات.
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