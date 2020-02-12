حبيش: الاجهزة الامنية تدفع ضريبة ترهل الدولة

علق النائب ​هادي حبيش​ على الاحداث الاخيرة والتي خسر فيها ​الجيش​ شهداء وجرحى اثناء مداهمته لاعتقال مطلوب في ​البقاع​، وحادثة مخفر الاوزاعي التي سقط فيها نقيب ومؤهل من ​قوى الامن الداخلي​ وعدد من الجرحى، مشيرا الى أنه "في الوقت الذي يتلهى اصحاب ​السلطة​ بالبحث عن جنس الملائكة، تقوم ​الاجهزة الامنية​ كافة بدفع ضريبة ترهل ​الدولة​ واستسهال الاعتداء على ​القوى الامنية​ بسبب ضعف مركزيتها وتشتت القرار السياسي فيها، فنرى قوانا الامنية يتجرأ عليها الخارجون عن القانون، والمجرمون بصورة فاضحة، ويسقط لتلك القوى الامنية شهداء وجرحى، في ظل ​السلاح​ المتفلت والمحمي احيانا".

ودعا حبيش الى "الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى، وجميعنا خلف قوانا الامنية والقضائية من اجل لجم المجرمين واحقاق الحق".