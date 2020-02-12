حبيش: الاجهزة الامنية تدفع ضريبة ترهل الدولة

علق النائب هادي حبيش على الاحداث الاخيرة والتي خسر فيها الجيش شهداء وجرحى اثناء مداهمته لاعتقال مطلوب في البقاع، وحادثة مخفر الاوزاعي التي سقط فيها نقيب ومؤهل من قوى الامن الداخلي وعدد من الجرحى، مشيرا الى أنه "في الوقت الذي يتلهى اصحاب السلطة بالبحث عن جنس الملائكة، تقوم الاجهزة الامنية كافة بدفع ضريبة ترهل الدولة واستسهال الاعتداء على القوى الامنية بسبب ضعف مركزيتها وتشتت القرار السياسي فيها، فنرى قوانا الامنية يتجرأ عليها الخارجون عن القانون، والمجرمون بصورة فاضحة، ويسقط لتلك القوى الامنية شهداء وجرحى، في ظل السلاح المتفلت والمحمي احيانا".
ودعا حبيش الى "الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى، وجميعنا خلف قوانا الامنية والقضائية من اجل لجم المجرمين واحقاق الحق".
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