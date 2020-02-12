اعتبر مستشار ​رئيس الجمهورية​ الوزير السابق ​سليم جريصاتي​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، انه "بالأمس ​مخابرات الجيش​ واليوم الدرك الإقليمي، الاختبار الاول ل​حكومة​ مواجهة التحديات، الضرب بيد من حديد لوقف مسلسل هذا الإجرام المتمادي على قواتنا المسلحة".

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كانت هذه تفاصيل خبر سليم جريصاتي عن حادثة الاوزاعي: هو الاختبار الاول لحكومة مواجهة التحديات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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