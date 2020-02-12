خليل عن حادثة الاوزاعي: كم هي غالية هذه التضحيات التي تقدمها قواتنا الأمنية

لفت الوزير السابق ​علي حسن خليل​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "كم هي غالية هذه التضحيات التي تقدمها يومياً قواتنا الأمنية بمختلف تشكيلاتها لحماية الوطن وناسه"، لافتاً الى ان "نتاج اليوم مهم جدا لناحية انتظام عمل المؤسسات الدستورية وعلى رأسها البرلمان عبر دوره ودور رئيسه كضمانة للاستقرار ووحدة اللبنانيين".

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