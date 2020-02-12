أعتبر الوزير السابق ​محمد شقير​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "حادثة أليمة جديدة تتعرض لها ​القوى الأمنية​ ضحيتها هذه المرة الرائد في ​قوى الأمن الداخلي​ جلال شريف الذي سقط شهيدا إضافة لجرح اثنين من رفاقه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شقير عن حادثة الاوزاعي: حادثة أليمة جديدة تتعرض لها القوى الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.