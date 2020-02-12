وهاب: مشكلة أردوغان أنه يجهل بأن صراعه مع الشام وسوريا الطبيعية خاسر

أعتبر رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​، في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، ان "مشكلة ​أردوغان​ أنه يجهل بأن صراعه مع ​الشام​ و​سوريا​ الطبيعية خاسر حتماً لأنه صراع مع أمة عمرها خمسة آلاف عام وهو يمثل دولة مشردين إحتلوا أراضي الغير".

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