أبو زيد: نجاح العهد الحالي هو نجاح لكل الوطن

رأى مستشار رئيس الجمهورية، النائب السابق أمل أبو زيد ان "التصويب في ال​سياسة​ على رئيس تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​جبران باسيل​ هو لأنه يسمّي الامور باسمائها ودائم الحركة ولأن البعض يعتقد بأنه مرشّح مستقبلي ل​رئاسة الجمهورية​"، معتبرا ان "نجاح العهد الحالي لا يصبّ فقط لمصلحة التيار الوطني الحرّ بل هو نجاح لكل الوطن".

وأشار إلى ان "رئيس الحكومة حسّان دياب قالها اليوم بالحرف، هذه حكومة مستقلّين وتمنّى أن تمنح المجال لكي تنجز. وكلّنا نعلم ان ما من أحد في لبنان مستقلّ سياسياً بشكل تام"، مشددا على ان "هذه الحكومة ليست حكومة جبران باسيل والدليل ان ما قاله اليوم في جلسة الثقة عن محاسبة الحكومة ان اخطأت ومنحه الثقة المشروطة بالعمل الجدّي والانجاز". وأكد ان "الحكومة أمام تحديات كثيرة أبرزها التحدّي المالي والاقتصادي".

واعتبر في حديث تلفزيوني انه "يجب أن نصل إلى مرحلة نعطي من خلالها المجتمع الدولي امكانية أخذ ثقة العمل الحكومي اللبناني من خلال الآداء الشفاف والواضح".

