شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوجراف..قطر في مواجهة عقوبات أمريكية بسبب التطبيع مع إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت منصة قطريليكس المتخصصة في نشر فضائح النظام القطرى فيديوجراف حول تورط النظام القطرى في صفقة مع إيران قد تتسبب في فرض عقوبات أمريكية ضد ىالدوحة

وأشار الفيديوجراف إلى ان هناك تسريبات تكشفتا عن صفقة بين ايران وقطر حول ايجار ايران لعدد من القنوات الفضائية على القمر الصناعى سهيل سات

وأوضح أن السلطات القطرية وضعت نفسها بورطة وتعرض الدولة الى عقوبات أميركية مشددة بسبب توعد واشنطن بفرض العقوبات على المتعاونين مع طهران

وأضاف :"ايران تسعى لاستئجار القنوات لبث الفوضى والمشاريع التخريبية في المنطقة من خلالها خاصة انه ليس لديها فضائية مؤثرة تطل على العالم العربى" متسائلا :" لماذا يصر تميم على المجازفة بأمن واقتصاد بلاده؟"

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كانت تقارير إعلامية قد أفادت أن القمر الصناعى القطرى "سهيل سات"، هو أحد أدوات التطبيع القطرى الإيراني حيث يعد في خدمة الداعية الإيرانية، وتتخوف قطر من إمكانية تسرب طلب تقدمت به طهران لإسماع الأمريكيين برغبتها في استئجار جانب من منظومة القمر الصناعى سهيل سات، التابع لنظام الدوحة لخدمة الداعية للنظام الإيراني.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى إن نظام الحمدين وجد نفسه محاصرا بين ضغوط إيران التي يتحالف معها لإتمام الصفقة، ففى الوقت الذى تلوح فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاقبة أي حكومة تتعاون مع طهران.

وتوضح التقارير أن الحكومة الإيرانية تسعى من وراء استئجارها خدمات منظومة سهيل تكثيف حملاتها الإعلامية الرامية لنشر الفوضى والتوتر في دول المنطقة بالتزامن مع تصاعد الضغوط الدولية ضدها.