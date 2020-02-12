شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تجتمع بشباب الصحفيين بالمؤسسات القومية للاستماع لمقترحاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، اجتماعا مع عدد من شباب الصحفيين بالصحف القومية للاستماع لمقترحاتهم فى خطة اصلاح المؤسسات الصحفية وتطوير المحتوى.

وأكد الكاتب الصحفى كرم جبر خلال اللقاء على الدور الكبير الذى تلعبه الصحافة القومية فى مساندة الدولة المصرية وتوضيح الحقائق للمواطن فى إطار الدور التنويرى للصحافة والداعم للدولة وتثبيت اركانها، مضيفا أن الهيئة لن تفرط في المؤسسات القومية بل تسعى للنهوض بها واستثمار أصولها غير المستغلة فى مشروعات استثمارية تدر عائدا عليها لكى تستعيد قدرتها على مواصلة دورها في خدمة المجتمع وحماية حقوق العاملين فيها.

وشدد رئيس الوطنية للصحافة على أن اتجاه الهيئة لرقمنة المؤسسات القومية وتحديثها وانشاء منصات الكترونية لا يعنى الاستغناء عن الجرائد الورقية أو المساس بالعاملين فيها، مؤكدا على أن هناك توجه لتطوير المحتوى الصحفي المقدم ليلبى الاحتياجات العصرية للقارئ وليتماشى مع المعايير التكنولوجية الحديثة وما يجرى فى العالم من حولنا.

وطمأن كرم جبر، شباب الصحفيين فيما يتعلق بدمج المؤسسات القومية، مشددا على أن هذا لن يحدث إلا بعد إتمام عملية إصلاح الهياكل التمويلية وبموافقة مجالس الادارات.

وشدد كرم جبر على دور الشباب في النهوض بالمؤسسات الصحفية، لافتا إلى أن حصر أعداد المتدربين ومدد تدريبهم والأعمال التي يقومون بها يأتي في ضوء دراسة الخطوات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن ولكي يتم امداد المؤسسات بالعناصر الشابة المؤهلة للتطورات التكنولوجية الحديثة وأن التعيين بالمؤسسات الصحفية خلال الفترة القادمة سيكون بتوفر عنصر الكفاءة وليس بالواسطة أو المحسوبية كما كان يحدث من قبل،وأن المؤسسات هي من سيتحكم في مدى حاجتها لتعيينات جديدة ومدى امكانيتها لتوفير مرتبات وحقوق المعينين الجدد.

فيما دعا كرم جبر شباب الصحفيين للمشاركة في انتخابات مجالس الادارات والجمعيات العمومية المقرر لها مارس المقبل سواء باختيار الأفضل او بترشح من يرى في نفسه القدرة على تقديم ما يمكن تقديمه للنهوض بأحوال مؤسسته خاصة وأن المهنة تمر بتحديات كبيرة خلال هذه الفترة.

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واقترح المجتمعون تعديل لوائح المؤسسات الصحفية لتفعيل سياسة الثواب والعقاب لمن يتهاون في حق العمل والتركيز على الكشوف الانتاجية لكي يؤدى الجميع دوره على أكمل وجه، مؤكدين على ضرورة اتساع مساحة الحريات فيما يتعلق برأي المواطن في كل ما تمر به البلاد من احداث.

وطالب شباب الصحفيين بضرورة الحفاظ على هوية كل اصدار لكى تظل كل صحيفة تتميز بلونها الصحفي الذي ارتبط به القارئ، مؤكدين على أهمية الحفاظ على حقوق المتدربين وشباب الصحفيين خاصة وأنهم بمثابة وقود لمؤسساتهم.

كما طالب شباب الصحفيين بضرورة توحيد لوائح المؤسسات الصحفية، وأن يكون الترقى على أساس الكفاءة وليس لأى اعتبارات أخرى، مطالبين بضرورة وجود شركات تسويقية لحل ازمات التوزيع وأن يكون هناك خبراء اقتصاديين يساهمون فى إدارة المؤسسات فى ظل ما تمر به من أزمات مالية.